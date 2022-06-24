Известный журналист подтвердил, что Зорю возглавит Патрик ван Леувен

Журналист Игорь Цыганик подтвердил, что луганскую "Зарю" возглавит Патрик ван Леувен. Ранее речь шла о том, что президент "Зари" Евгений Геллер провел разговор с нидерландцем, считавшимся одним из претендентов на вакантный после ухода Виктора Скрипника пост.

Также была информация о том, что "Зарю" могут возглавить Александр Бабич, Александр Хацкевич или Юрий Мороз.

Напомним, что Виктор Скрипник, ранее работавший тренером "Зари", первого июля возглавит "Ворсклу".

Патрик ван Леувен ранее являлся руководителем академии "Шахтера". Также он работал в академии "Фейеноорда", был спортивным директором "Кайрата", после чего возглавил департамент молодежи в "Маккаби" (Тель-Авив), а позже стал главным тренером команды. Вместе с ней он выиграл Кубок и Суперкубок Израиля.