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Верес продлил контракт с тремя футболистами
На одинаковых условиях
Фото: НК Верес
Ровенский "Верес" объявил о подписании новых контрактов сразу с тремя игроками.
Свои подписи поставили Михаил Сергийчук, Роман Мирошник и Артем Данилюк. Все три сделки рассчитаны на один сезон. Через полгода возможно их переподписание.
Все три игрока защищали цвета "Вереса" еще два года назад в Первой лиге. В прошлой кампании Сергийчук и Мирошник провели ряд матчей в УПЛ, в то время как Данилюк восстанавливался после травмы.
Напомним, что вчера "Верес" объявил об
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