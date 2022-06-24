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Верес продлил контракт с тремя футболистами

Премьер-лига
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На одинаковых условиях

Верес продлил контракт с тремя футболистами

Фото: НК Верес

UA-Футбол
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Ровенский "Верес" объявил о подписании новых контрактов сразу с тремя игроками.

Свои подписи поставили Михаил Сергийчук, Роман Мирошник и Артем Данилюк. Все три сделки рассчитаны на один сезон. Через полгода возможно их переподписание.

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Все три игрока защищали цвета "Вереса" еще два года назад в Первой лиге. В прошлой кампании Сергийчук и Мирошник провели ряд матчей в УПЛ, в то время как Данилюк восстанавливался после травмы.

Напомним, что вчера "Верес" объявил об уходе пяти исполнителей.

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В статье: Верес (Ровно) Михаил Сергийчук Роман Мирошник Артем Данилюк
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Источник:
НК Верес

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