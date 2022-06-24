Верес продлил контракт с тремя футболистами

Ровенский "Верес" объявил о подписании новых контрактов сразу с тремя игроками.

Свои подписи поставили Михаил Сергийчук, Роман Мирошник и Артем Данилюк. Все три сделки рассчитаны на один сезон. Через полгода возможно их переподписание.

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Все три игрока защищали цвета "Вереса" еще два года назад в Первой лиге. В прошлой кампании Сергийчук и Мирошник провели ряд матчей в УПЛ, в то время как Данилюк восстанавливался после травмы.