Экс-защитник Колоса продлил контракт с польской Короной

Украинский защитник Кирилл Петров продлил контракт с "Короной".

По данным официального сайта польского клуба, экс-игрок "Колоса" подписал контракт до лета 2023-го года. В "Корону" центрбек перешел в марте 2022-го, то есть, после начала военных действий на территории Украины.

За три месяца в польской команде Петров забил один гол и отдал одну голевую передачу в восьми встречах.