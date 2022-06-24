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Экс-защитник Колоса продлил контракт с польской Короной
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Фото: Александр Приходько
Украинский защитник Кирилл Петров продлил контракт с "Короной".
По данным официального сайта польского клуба, экс-игрок "Колоса" подписал контракт до лета 2023-го года. В "Корону" центрбек перешел в марте 2022-го, то есть, после начала военных действий на территории Украины.
За три месяца в польской команде Петров забил один гол и отдал одну голевую передачу в восьми встречах.
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Источник:Korona Kielce
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