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Будущий соперник киевского Динамо проявляет интерес к Довбику

Премьер-лига
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В Турции всегда интересовались Артемом

Будущий соперник киевского Динамо проявляет интерес к Довбику

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Артем Довбик находится на радарах турецкого клуба.

По данным Enganche Sports, интерес к лучшему бомбардиру УПЛ прошлого сезона проявляет "Фенербахче". Никаких других нет. Отметим, что турецкие клубы на протяжении многих месяцев следят за украинским нападающим.

В последнее время наибольший интерес к Довбику проявлял "Торино", однако сейчас переговоры на паузе. Также была информация об интересе со стороны "Ноттингем Форест".

Напомним, что "Фенербахче" станет соперником "Динамо" в матчах квалификации Лиги Чемпионов.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Артем Довбик СК Днепр-1
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