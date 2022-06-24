Будущий соперник киевского Динамо проявляет интерес к Довбику

Артем Довбик находится на радарах турецкого клуба.

По данным Enganche Sports, интерес к лучшему бомбардиру УПЛ прошлого сезона проявляет "Фенербахче". Никаких других нет. Отметим, что турецкие клубы на протяжении многих месяцев следят за украинским нападающим.

В последнее время наибольший интерес к Довбику проявлял "Торино", однако сейчас переговоры на паузе. Также была информация об интересе со стороны "Ноттингем Форест" .

Напомним, что "Фенербахче" станет соперником "Динамо" в матчах квалификации Лиги Чемпионов.