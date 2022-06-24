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Будущий соперник киевского Динамо проявляет интерес к Довбику
В Турции всегда интересовались Артемом
Фото: СК Днепр-1
Артем Довбик находится на радарах турецкого клуба.
По данным Enganche Sports, интерес к лучшему бомбардиру УПЛ прошлого сезона проявляет "Фенербахче". Никаких других нет. Отметим, что турецкие клубы на протяжении многих месяцев следят за украинским нападающим.
???? Fenerbahçe, Dnipro'dan 25 yaşındaki Ukraynalı santrfor Artem Dovbyk ile ilgileniyor.— Enganche Sports (@enganchesports) June 24, 2022
???????? #Fenerbahce ???? ???? #Dnipro https://t.co/qYoUddTKOg pic.twitter.com/pI5YwsvL9Z
В последнее время наибольший интерес к Довбику проявлял "Торино", однако сейчас переговоры на паузе. Также была информация об интересе со стороны
Напомним, что "Фенербахче" станет соперником "Динамо" в матчах квалификации Лиги Чемпионов.
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