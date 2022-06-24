Полузащитник Металлиста: Мы должны играть для харьковчан, многие из которых находятся на поле боя

Полузащитник харьковского "Металлиста" Евгений Подлепенец рассказал о подготовке к новому сезону.

"Переживал за нашу страну все эти месяцы из-за родителей, которые находятся на оккупированной территории (Токмак Запорожской области). Тяжело находиться в чужой стране такой долгий период. Очень соскучился по нашему любимому Харькову. Не прекращали тренироваться, выходили каждый день на поле и работали. Тренерский штаб дал нам немного отпуска, сейчас мы заново собрались и готовимся к чемпионату.

В команде настроение позитивное, все в порядке. Не буду говорить за всех, но мы должны играть для наших любимых харьковчан, многие из которых сейчас находятся на поле боя. Мы должны сделать всё, чтобы дать им заряд позитивных эмоций.

Могу сказать, что руководство клуба старается поддерживать нас и финансово, и эмоционально. Вице-президент Евгений Красников все время на связи с каждым игроком "Металлиста" и это очень важно для команды.

Главное — держаться и верить в нашу победу, чтобы жизнь была прежней. Когда мы все собирались на нашем прекрасном стадионе и вместе побеждали — это было незабываемо и останется в моей памяти на всю жизнь. Я надеюсь, в скором времени мы вернёмся в Харьков и будем принимать на стадионе "Металлист" "Динамо" и "Шахтер", будем вместе переживать эти моменты. Мы вас очень любим, дорогие наши болельщики!", - заявил Подлепенец.