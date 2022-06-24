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Динамо отправилось в Швейцарию - на воскресенье назначен первый спарринг
Киевляне готовятся к Лиге Чемпионов
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" отправилось на сбор в Швейцарию. Об этом передает официальный сайт "бело-синих".
Не так давно футболисты столичной команды собрались в Киеве, после провели несколько дней в Румынии. В эту пятницу же коллектив Мирчи Луческу отправился на самолете в Швейцарию, где будет готовиться к старту сезона.
Список футболистов, которые отправились в Швейцарию, "Динамо" не публикует. Вероятно, украинские сборники присоединятся позже. 26-го июня киевский клуб проведет контрольную встречу против "Ивердон Спорт".
Напомним, что 20-го и 27-го июля коллектив Луческу сыграет против "Фенербахче" в рамках квалификации ЛЧ.
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