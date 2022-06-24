Динамо отправилось в Швейцарию - на воскресенье назначен первый спарринг

Киевское "Динамо" отправилось на сбор в Швейцарию. Об этом передает официальный сайт "бело-синих".

Не так давно футболисты столичной команды собрались в Киеве, после провели несколько дней в Румынии. В эту пятницу же коллектив Мирчи Луческу отправился на самолете в Швейцарию, где будет готовиться к старту сезона.

Читайте также Динамо нашло вариант проведения домашнего матча ЛЧ

Список футболистов, которые отправились в Швейцарию, "Динамо" не публикует. Вероятно, украинские сборники присоединятся позже. 26-го июня киевский клуб проведет контрольную встречу против "Ивердон Спорт".

Напомним, что 20-го и 27-го июля коллектив Луческу сыграет против "Фенербахче" в рамках квалификации ЛЧ.