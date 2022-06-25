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Дикий: Рабочая дата начала нового сезона УПЛ - 20 августа
Функционер рассказал, когда стартует чемпионат
Фото: Footballua.tv
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, когда начнется новый сезон чемпионата Украины:
– Есть согласованная всеми клубами на рабочей группе дата – 20 августа. На нее и ориентируемся.
– Ни у кого из 16 клубов УПЛ не возникает проблем с выходом на старт соревнований?
– На данный момент все клубы подтверждают свое участие в новом чемпионате Украины и гарантируют, что смогут закончить сезон.
– Вы сказали, что должно состояться еще одно собрание клубов УПЛ. Когда его ждать?
– Как только мы получим все согласованные с госорганами нормативные документы, сразу назначим дату собрания. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Мы постоянно на связи и пытаемся ускорить процесс, – сказал Дикий.
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