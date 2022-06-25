Полузащитник Зари может перейти в Днепр-1

Молодой полузащитник "Зари" Егор Назарина может стать игроком "Днепра-1". 24-летний игрок уже тренируется с днепровским клубом.

Украинец принял участие в двух товарищеских матчах днепровского клуба, а также поддерживал форму с командой во время вынужденной паузы в УПЛ из-за полномасштабного вторжения России.

В прошлом сезоне УПП хавбек забил 1 гол и сделал 1 ассист в 13 матчах. Портал Тransfermarkt оценивает Егора Назарину в 1 миллион долларов.