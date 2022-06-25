Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Зари может перейти в Днепр-1
Игрок рассматривает варианты ухода из луганского клуба
Фото: ФК Заря Луганск
Молодой полузащитник "Зари" Егор Назарина может стать игроком "Днепра-1". 24-летний игрок уже тренируется с днепровским клубом.
Украинец принял участие в двух товарищеских матчах днепровского клуба, а также поддерживал форму с командой во время вынужденной паузы в УПЛ из-за полномасштабного вторжения России.
В прошлом сезоне УПП хавбек забил 1 гол и сделал 1 ассист в 13 матчах. Портал Тransfermarkt оценивает Егора Назарину в 1 миллион долларов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sport Arenа
Популярное сейчас
- Столтенберг: Эта война закончится за столом переговоров и мы хотим обеспечить сильную позицию Украины
- Россияне нанесли массированный ракетный удар по территории Украины
- Заря назначит иностранца, Сити нашел замену Фернандиньо. Главные новости за 24 июня
- Назван город, в котором будет базироваться Шахтер в новом сезоне
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти