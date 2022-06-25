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Полузащитник Зари может перейти в Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок рассматривает варианты ухода из луганского клуба

Полузащитник Зари может перейти в Днепр-1

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Молодой полузащитник "Зари" Егор Назарина может стать игроком "Днепра-1". 24-летний игрок уже тренируется с днепровским клубом.

Украинец принял участие в двух товарищеских матчах днепровского клуба, а также поддерживал форму с командой во время вынужденной паузы в УПЛ из-за полномасштабного вторжения России.

В прошлом сезоне УПП хавбек забил 1 гол и сделал 1 ассист в 13 матчах. Портал Тransfermarkt оценивает Егора Назарину в 1 миллион долларов.

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В статье: Заря (Луганск) Егор Назарина СК Днепр-1
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Источник:
Sport Arenа

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