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Надеин: Бюджет Вереса станет в полтора раза меньше, чем должен был быть до войны

Премьер-лига
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Российская агрессия повлияла на клуб

Надеин: Бюджет Вереса станет в полтора раза меньше, чем должен был быть до войны

Фото: НК Верес

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Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин рассказал о бюджете клуба на следующий сезон:

"У нас 1 июля состоится наблюдательный совет. Мы его проводим публично, на ютубе трансляция есть.

Должны утвердить бюджет, 4 июля команда выходит. То, что сегодня генеральный менеджер и директор подал – это 30 млн. евро на первую часть сезона, но там есть немного капитальных расходов, потому что мы строим базу.

Поэтому можно сказать сегодня, что наш бюджет где-то в 1,5 раза станет меньше, чем планировалось до войны", – сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) УПЛ Иван Надеин
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Источник:
KDK

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