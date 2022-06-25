Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надеин: Бюджет Вереса станет в полтора раза меньше, чем должен был быть до войны
Российская агрессия повлияла на клуб
Фото: НК Верес
Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин рассказал о бюджете клуба на следующий сезон:
"У нас 1 июля состоится наблюдательный совет. Мы его проводим публично, на ютубе трансляция есть.
Должны утвердить бюджет, 4 июля команда выходит. То, что сегодня генеральный менеджер и директор подал – это 30 млн. евро на первую часть сезона, но там есть немного капитальных расходов, потому что мы строим базу.
Поэтому можно сказать сегодня, что наш бюджет где-то в 1,5 раза станет меньше, чем планировалось до войны", – сказал Надеин.
Популярное сейчас
- Стало известно, когда состоится ответный матч между Фенербахче и Динамо
- Враг выпустил 24 ракеты по Житомирщине и ещё 20 - по Черниговщине
- Заря назначит иностранца, Сити нашел замену Фернандиньо. Главные новости за 24 июня
- Стал известен список игроков, которых Луческу взял на первый сбор Динамо
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО