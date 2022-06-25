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Динамо объявило еще двух соперников по спаррингам
Оба представляют Швейцарию
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Киевское "Динамо" раскрыло названия еще двух спарринг-партнеров во время подготовки к возобновлению нового сезона.
Как сообщает пресс-служба "бело-синих", 2 июля команда Мирчи Луческу встретится со "Сьоном", а на 5 число второго месяца лета запланирован поединок против "Янг Бойз". Со "Сьоном" киевляне сыграют на стадионе "Сен-Жермен" в Савьеге и начнется в 20:00 по Киеву. Игра с "Янг Бой" запланирована на 19:30 по Киеву на стадионе Университета Фрибурга.
"Янг Бойз" выиграл четыре из пяти последних чемпионатов Швейцарии, однако в прошлом сезоне финишировал только третьим. "Сьон" предыдущий сезон швейцарской Суперлиги завершил на седьмой позиции из десяти участников.
Напомним, что первый матч на сборах
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