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Динамо объявило еще двух соперников по спаррингам

Премьер-лига
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Оба представляют Швейцарию

Динамо объявило еще двух соперников по спаррингам

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" раскрыло названия еще двух спарринг-партнеров во время подготовки к возобновлению нового сезона.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", 2 июля команда Мирчи Луческу встретится со "Сьоном", а на 5 число второго месяца лета запланирован поединок против "Янг Бойз". Со "Сьоном" киевляне сыграют на стадионе "Сен-Жермен" в Савьеге и начнется в 20:00 по Киеву. Игра с "Янг Бой" запланирована на 19:30 по Киеву на стадионе Университета Фрибурга.

"Янг Бойз" выиграл четыре из пяти последних чемпионатов Швейцарии, однако в прошлом сезоне финишировал только третьим. "Сьон" предыдущий сезон швейцарской Суперлиги завершил на седьмой позиции из десяти участников.

Напомним, что первый матч на сборах "Динамо" проведет уже 26 июня. Соперником будет "Ивердон-Спорт".

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В статье: Янг Бойз (Берн) Динамо (Киев) Сьон
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