Динамо объявило еще двух соперников по спаррингам

Киевское "Динамо" раскрыло названия еще двух спарринг-партнеров во время подготовки к возобновлению нового сезона.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", 2 июля команда Мирчи Луческу встретится со "Сьоном", а на 5 число второго месяца лета запланирован поединок против "Янг Бойз". Со "Сьоном" киевляне сыграют на стадионе "Сен-Жермен" в Савьеге и начнется в 20:00 по Киеву. Игра с "Янг Бой" запланирована на 19:30 по Киеву на стадионе Университета Фрибурга.

"Янг Бойз" выиграл четыре из пяти последних чемпионатов Швейцарии, однако в прошлом сезоне финишировал только третьим. "Сьон" предыдущий сезон швейцарской Суперлиги завершил на седьмой позиции из десяти участников.