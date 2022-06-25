Дикий: На данный момент можно утверждать, что сезон сто процентов начнется

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий почти уверен, что чемпионат Украины будет проведен в этом сезоне:

"Утверждать, что сезон начнется можно на сто процентов. Но это на данный момент.

Что касается формата турнира, то есть рабочий проект, который необходимо утвердить сначала на общем собрании клубов, а затем на исполкоме УАФ.

Рассматривается проведение турнира с участием 16 команд в два круга. Единственное, что нужно учесть, это территориальный принцип – у некоторых команд может быть много переездов, что сейчас сложно", – сказал Дикий.