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Дикий: На данный момент можно утверждать, что сезон сто процентов начнется

Премьер-лига
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Если не будет других обстоятельств

Дикий: На данный момент можно утверждать, что сезон сто процентов начнется

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий почти уверен, что чемпионат Украины будет проведен в этом сезоне:

"Утверждать, что сезон начнется можно на сто процентов. Но это на данный момент.

Что касается формата турнира, то есть рабочий проект, который необходимо утвердить сначала на общем собрании клубов, а затем на исполкоме УАФ.

Рассматривается проведение турнира с участием 16 команд в два круга. Единственное, что нужно учесть, это территориальный принцип – у некоторых команд может быть много переездов, что сейчас сложно", – сказал Дикий.

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В статье: УПЛ Евгений Дикий
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Источник:
FootBoom

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