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Дикий: На данный момент можно утверждать, что сезон сто процентов начнется
Если не будет других обстоятельств
Фото: dynamo.kiev.ua
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий почти уверен, что чемпионат Украины будет проведен в этом сезоне:
"Утверждать, что сезон начнется можно на сто процентов. Но это на данный момент.
Что касается формата турнира, то есть рабочий проект, который необходимо утвердить сначала на общем собрании клубов, а затем на исполкоме УАФ.
Рассматривается проведение турнира с участием 16 команд в два круга. Единственное, что нужно учесть, это территориальный принцип – у некоторых команд может быть много переездов, что сейчас сложно", – сказал Дикий.
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