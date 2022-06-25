Шахтер отказался от 18 миллионов за продажу игрока в Лилль

Прошлогодний чемпион Франции, "Лилль", заинтересован в бразильском вингере донецкого "Шахтера" Педриньо. Как сообщает Superesportes MG, первичное предложение за игрока, составлявшее 18 миллионов евро, было отклонено.

По информации издания, "Шахтер" отказался из-за того, что "Лилль" предложил не выплачивать всю сумму целиком и сразу, а отдавать деньги многочисленными маленькими платежами. После этого, французский клуб сделал еще одно предложение за Педриньо: 14 миллионов евро сразу и еще 4 миллиона частями. Помимо этого, еще 4 миллиона евро бонусами.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны бразильского клуба "Атлетико Минейро". Педриньо был ушел в годовую аренду. В "Донецк" бразилец перешел прошлым летом за 18 миллионов евро.