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Шахтер отказался от 18 миллионов за продажу игрока в Лилль
Педриньо мог оказаться во Франции
Фото: Molineux News
Прошлогодний чемпион Франции, "Лилль", заинтересован в бразильском вингере донецкого "Шахтера" Педриньо. Как сообщает Superesportes MG, первичное предложение за игрока, составлявшее 18 миллионов евро, было отклонено.
По информации издания, "Шахтер" отказался из-за того, что "Лилль" предложил не выплачивать всю сумму целиком и сразу, а отдавать деньги многочисленными маленькими платежами. После этого, французский клуб сделал еще одно предложение за Педриньо: 14 миллионов евро сразу и еще 4 миллиона частями. Помимо этого, еще 4 миллиона евро бонусами.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны бразильского клуба "Атлетико Минейро". Педриньо был ушел в годовую аренду. В "Донецк" бразилец перешел прошлым летом за 18 миллионов евро.
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