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Шахтер отказался от 18 миллионов за продажу игрока в Лилль

Премьер-лига
(2 голосов)

Педриньо мог оказаться во Франции

Шахтер отказался от 18 миллионов за продажу игрока в Лилль

Фото: Molineux News

UA-Футбол
Новина українською

Прошлогодний чемпион Франции, "Лилль", заинтересован в бразильском вингере донецкого "Шахтера" Педриньо. Как сообщает Superesportes MG, первичное предложение за игрока, составлявшее 18 миллионов евро, было отклонено.

По информации издания, "Шахтер" отказался из-за того, что "Лилль" предложил не выплачивать всю сумму целиком и сразу, а отдавать деньги многочисленными маленькими платежами. После этого, французский клуб сделал еще одно предложение за Педриньо: 14 миллионов евро сразу и еще 4 миллиона частями. Помимо этого, еще 4 миллиона евро бонусами.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны бразильского клуба "Атлетико Минейро". Педриньо был ушел в годовую аренду. В "Донецк" бразилец перешел прошлым летом за 18 миллионов евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лилль Педриньо
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
25.06.2022 в 18:31
Пока предлагают, надо продавать. Со следующей недели они могут на год уходить куда угодно бесплатно
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Romb_DK (Київ)
25.06.2022 в 18:01
14 відразу + 4 частинами + 4 бонусами = 22 млн.євро. Натомість віддали в Атлетіко Мінейро в оренду за копійки. І Палкін щось плете що футболістів у Шахтаря крадуть? Мабуть хотів спрацювати на свою кишені і його обшустрілі
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