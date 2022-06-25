Только украинцы. Металлист объявил состав на спарринг против Ботева

Харьковский "Металлист" объявил стартовый состав на товарищеский матч с пловдивским "Ботевом". Это первый матч команды-новичка УПЛ с момента начала полномасштабной войны Украины с Россией.

В стартовом составе "Металлиста" не выйдет ни одного игрока-легионера, исключительно украинцы. Во всей заявке на матч же числится лишь один иностранный футболист: форвард Алекс Чидомере.

Стартовый состав "Металлиста":

Голкипер: Александр Рыбка

Защитники: Владимир Танчик, Александр Мизюк, Эдуард Сарапий, Богдан Порох, Егор Картушов

Полузащитники: Евгений Банада, Вячеслав Танковский, Егор Демченко

Нападающие: Евгений Подлепенец, Руслан Фомин