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Только украинцы. Металлист объявил состав на спарринг против Ботева
Во всей заявке лишь один легионер – Чидомере
Фото: ФК Металлист
Харьковский "Металлист" объявил стартовый состав на товарищеский матч с пловдивским "Ботевом". Это первый матч команды-новичка УПЛ с момента начала полномасштабной войны Украины с Россией.
В стартовом составе "Металлиста" не выйдет ни одного игрока-легионера, исключительно украинцы. Во всей заявке на матч же числится лишь один иностранный футболист: форвард Алекс Чидомере.
Стартовый состав "Металлиста":
Голкипер: Александр Рыбка
Защитники: Владимир Танчик, Александр Мизюк, Эдуард Сарапий, Богдан Порох, Егор Картушов
Полузащитники: Евгений Банада, Вячеслав Танковский, Егор Демченко
Нападающие: Евгений Подлепенец, Руслан Фомин
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