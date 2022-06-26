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Легионер Динамо хочет воспользоваться правилами ФИФА и покинуть команду

Премьер-лига
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Не желает играть в УПЛ

Легионер Динамо хочет воспользоваться правилами ФИФА и покинуть команду

PAOK FC

Новина українською

Игрок "Динамо" Сидклей не хочет проводить следующий сезон в составе киевлян. Об этом сообщает UOL Esporte.

Бразилец планирует приостановить свой контракт с "бело-синими", воспользовавшись правилами ФИФА, которые позволяют это делать из-за войны россии против Украины. Соглашение было рассчитано до следующего года.

Услугами Сидклея сейчас интересуются бразильские "Интернасьонал", "Гремио" и "Атлетико" Паранаэнсе. Игрок может перейти в один из этих клубов.

Отметим, что предыдущий сезон футболист провел на правах аренды в составе греческого ПАОК. На его счету два гола и три ассиста в 47 матчах под руководством Луческу-младшего.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 2,5 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) ПАОК Сидклей
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Источник:
UOL Esporte

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