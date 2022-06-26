Андриевский: Сбор только начался, о кондициях говорить рано

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поделился впечатлениями от старта зарубежного этапа подготовки к новому сезону:

- Саша, чувствуется ли праздничное настроение?

– Да, чувствуется. В принципе, все как обычно – праздную день рождения на тренировочном сборе. Так что даже привык, можно сказать.

- Ты трогательно обратился к героям, защищающим Украину. Думаешь о них постоянно.

- Невозможно не думать об этом, поскольку это самое главное сейчас. Наверное, не так думаешь о футболе, как о том, как дела на фронте. Мы всегда мысленно с ними, тем более мои знакомые также на передовой – поэтому переживаем за них всех и передаем искренние поздравления.

- Так же трудно настроиться на тренировочный процесс из-за войны войны в Украине, как это было во время благотворительных матчей?

– Очень тяжело, но понимаем, что мы в том числе играем для наших воинов, они смотрят на нас. Мы это знаем, и это вдохновляет нас, дает дополнительные силы.

– Как сейчас проходит тренировочный процесс? Какие кондиции набрала команда?

- О кондициях еще рано говорить, поскольку мы только начали сбор. Думаю, подтянутся наши сборники, еще несколько недель – и все будет хорошо. Завтра сыграем матч, и он покажет, в каких кондициях мы находимся.

– В лучших традициях Мирчи Луческу назначать контрольный матч на второй день сбора. Команда готова к этому спаррингу?

– Конечно, готовы. Мы тренировались в Киеве, были тяжелые нагрузки, поэтому физически мы готовы. Также у нас есть молодые игроки, которым важно доказывать, что они имеют право находиться в первой команде "Динамо". Думаю, мы подойдем в хороших кондициях к матчам.

– Были какие-то обряды для молодежи? Как их приняли в команде?

- Обрядов никаких не было – наверное, такого нет уже лет десять. А так поддерживаем, на тренировках подсказываем, можно даже прикрикнуть где-нибудь. В общем, мы их и до этого всех знали, поскольку следили за их выступлениями в юношеском первенстве – так что никаких проблем в коллективе нет, - сказал игрок.