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Шаран: Надеюсь на Селезнева и рассчитываю на его опыт

Премьер-лига
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Тренер планирует заиграть Евгения и в этом сезоне

Шаран: Надеюсь на Селезнева и рассчитываю на его опыт

Фото: ФК Минай

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Наставник "Миная" Владимир Шаран рассказал, при каких условиях клуб продлит контракт с нападающим Евгением Селезневым:

"У Евгения закончился контракт с "Минаем". Я был очень доволен его работой во время зимнего тренировочного сбора в Турции. И, конечно, все будет зависеть только от него. Мы с Евгением уже говорили об этом.

Я в свою очередь поддержу его, если увижу, что он относится к делу так же серьезно, как это было в Турции, когда мы ближе познакомились в "Минае". Я на него надеюсь и рассчитываю на его опыт.

Мы понимаем, что чемпионат будет не таким, к которому мы привыкли. В том плане, что многие легионеры покинут клубы. Может быть, и все. Для Евгения это дополнительный шанс качественнее проявить себя на футбольном поле. Всё зависит от его работы, здоровья. Но я надеюсь, что все будет хорошо", – сказал Шаран.

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В статье: Евгений Селезнев Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
Сайт ФК "Минай"

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