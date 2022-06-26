Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шаран: Надеюсь на Селезнева и рассчитываю на его опыт
Тренер планирует заиграть Евгения и в этом сезоне
Фото: ФК Минай
Наставник "Миная" Владимир Шаран рассказал, при каких условиях клуб продлит контракт с нападающим Евгением Селезневым:
"У Евгения закончился контракт с "Минаем". Я был очень доволен его работой во время зимнего тренировочного сбора в Турции. И, конечно, все будет зависеть только от него. Мы с Евгением уже говорили об этом.
Я в свою очередь поддержу его, если увижу, что он относится к делу так же серьезно, как это было в Турции, когда мы ближе познакомились в "Минае". Я на него надеюсь и рассчитываю на его опыт.
Мы понимаем, что чемпионат будет не таким, к которому мы привыкли. В том плане, что многие легионеры покинут клубы. Может быть, и все. Для Евгения это дополнительный шанс качественнее проявить себя на футбольном поле. Всё зависит от его работы, здоровья. Но я надеюсь, что все будет хорошо", – сказал Шаран.
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как ВСУ с помощью американских HIMARS уничтожили военную базу россиян в оккупированном Изюме
- Гарет Бэйл объявил о своем переходе в американский клуб
- Россияне снова обстреляли Киев. Одна из ракет попала в девятиэтажный дом
- Динамо нашло другой вариант проведения домашнего матча ЛЧ
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану