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Динамо объявило имя шестого соперника на сборах в Швейцарии

Премьер-лига
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И, опять же, это тамошняя команда

Динамо объявило имя шестого соперника на сборах в Швейцарии

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" объявило имя пятого соперника на швейцарском межсезонном собрании. Им станет тамошний “Люцерн”.

Матч состоится в субботу 9 июля на стадионе "Герзаг" в городе Эммен.

Это будет пятый поединок из шести на тренировочных сборах в Швейцарии. Напомним, что стартуют динамовцы в товарищеских матчах сегодня против "Ивердона Спорт". Также запланированы встречи с "Лозанной Спорт" (29 июня), "Сьоном" (2 июля), "Янг Бойз" (5 июля) и двухматчевое противостояние с "Лионом" во Франции 12 июля (в 19:00 и 22:00).

Клуб отмечает, что этот матч, как и все остальные, будут иметь благотворительную цель. Ее цель – сбор средств на решение гуманитарных проблем в Украине, возникших из-за вторжения россии.

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В статье: Динамо (Киев) Люцерн
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