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Легионер Миная: Мне респектируют за возвращение в Украину, но герои те, кто защищают свободу украинского народа
И нечего добавить
Getty Images/Global Images Ukraine
Словенский легионер Миная Ловро Грайфонер рассказал, что вернется в Украину и будет выступать в УПЛ:
“Я с оптимизмом отреагировал на новость о старте УПЛ. Как и большинство людей в Украине. Уверен, что футбол может стать светлым лучиком в эти времена. Верю, что через время на трибуны смогут вернуться и фаны.
После начала войны я всегда был на связи с одноклубниками, тренером и спортивным директором. К сожалению, я не знаю украинского языка, но это только пока. Поэтому общался преимущественно с англоязычными коллегами.
Я действительно дал согласие на то, чтобы вернуться в Украину и играть за “Минай” в новом сезоне. 1 июля начну подготовку с командой. До войны я провел в "Минае" всего месяц, но за такое время уже почувствовал себя частью этой семьи. В меня поверили тренер и спортивный директор. Откровенно говоря, я даже не думал о других вариантах, эти полгода я ждал возможности вернуться в Украину. Счастливый снова приехать в свой клуб.
Конечно, я прекрасно знаю, что происходит в Украине. Знаю, что наша группа будет сначала играть преимущественно в Ужгороде. Семья поддержала мое решение. Некоторые люди респектируют мне за возвращение в Украину. Мне приятно, но герои – это те, кто защищают свободу украинского народа на фронте, а не те, кто приезжает сюда играть в футбол.
В Словении хорошо осведомлены о том, что происходит в Украине. Мы поддерживаем вас, как и весь мир цивилизованный. Знаю, что Словения оказывала военную помощь Украине. Я очень обрадовался, когда Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. По-моему, это важное и показательное решение в контексте войны”, - сказал Грайфонер.
Отметим, что словенец присоединился к закарпатскому клубу в феврале, а соответственно еще не успел сыграть за “Минай”. До перехода на правах свободного агента он выступал за словенские и кипрские клубы.
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