Вице-президент Металлиста – о поиске базы для клуба: Не до жира, быть бы живым

Вице-президент харьковского "Металлиста" Евгений Красников рассказал о поиске тренировочной базы для команды:

“Мы занимаемся этим вопросом. Изучаем Закарпатье и западную часть Украины. Ищем базу. Наш клуб неприхотлив. Нам нужно поле и место, где могут жить ребята. Два года мы тренировались на стадионе на выезде из Харькова. Сейчас он, к сожалению, разбит. Мы нам даже играли матчи. Не до жира, быть живым”, - сказал Красников.