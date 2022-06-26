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Вице-президент Металлиста – о поиске базы для клуба: Не до жира, быть бы живым

Премьер-лига
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Попытаются что-то найти на Западе Украины

Вице-президент Металлиста – о поиске базы для клуба: Не до жира, быть бы живым

скриншот youtube

Новина українською

Вице-президент харьковского "Металлиста" Евгений Красников рассказал о поиске тренировочной базы для команды:

“Мы занимаемся этим вопросом. Изучаем Закарпатье и западную часть Украины. Ищем базу. Наш клуб неприхотлив. Нам нужно поле и место, где могут жить ребята. Два года мы тренировались на стадионе на выезде из Харькова. Сейчас он, к сожалению, разбит. Мы нам даже играли матчи. Не до жира, быть живым”, - сказал Красников.

Отметим, что на данный момент "Металлист" находится на учебно-тренировочном сборе в Турции.

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В статье: Евгений Красников Металлист (Харьков)
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