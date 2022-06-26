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Шаран: Футбол сейчас очень нужен людям. В первую очередь в психологическом плане

Премьер-лига
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Коуч хочет, чтобы матчи чемпионата Украины доставляли удовольствие людям

Шаран: Футбол сейчас очень нужен людям. В первую очередь в психологическом плане

Фото: ФК Минай

Новина українською

Наставник "Миная" Владимир Шаран ответил на вопрос, уместно ли проводить чемпионат Украины во время войны:

"Футбол – спорт номер один. Это самый любимый вид спорта миллионов людей по всему миру. И, конечно, он необходим нам, несмотря на нелегкий период, который переживает Украина. Футбол очень нужен людям. В первую очередь в психологическом плане. В том числе и нашим военным, которые находятся на передовой и защищают нашу родину.

Это также работа для игроков, тренеров, менеджмента клуба. Поэтому мы благодарны президенту "Миная" Валерию Пересоляку, что он дал добро начать подготовку.

Официальной информации о старте еще нет. Все быстро меняется, но мы надеемся на лучшее и на то, что к запланированной предыдущей дате старта 20 августа ситуация изменится только к лучшему", – сказал Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай война с Россией
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Источник:
Сайт ФК "Минай"

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