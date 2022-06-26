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Кирилл Ковальчук – новый глава селекционной службы Черноморца

Премьер-лига
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Экс-игрок одесской команды вернулся в качестве функционера

Кирилл Ковальчук – новый глава селекционной службы Черноморца

Фото: metalist.ua

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" объявил о назначении Кирилла Ковальчука на должность главы селекционной службы. Он играл за клуб в период с 2011 по 2014 годы, и провел более 100 матчей.

Как сообщает пресс-служба одесской команды: "Кирилл будет развивать работу Академии "Черноморца" и заниматься скаутингом среди перспективных украинских игроков".

За свою игровую карьеру Ковальчук успел поиграть в клубах 5 стран: Украины ("Днепр", "Таврия", "Черноморец", "Металлист"), Молдовы ("Зимбру"), России ("Томь"), Турции ("Каршияка") и Казахстана ("Ордабасы"). Также он сыграл 4 матча за национальную сборную Украины.

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В статье: Кирилл Ковальчук Черноморец (Одесса)
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