Цитаишвили, Буяльский и Беседин в старте Динамо на первый спарринг лета

Мирча Луческу назвал состав, который выйден а поле с первых минут на контрольный матч против "Ивердона". Стоит отметить, что в заявке у "динамовцев" пока только один легионер - Георгий Цитаишвили. Также нет игроков национальной сборной Украины. Обращает на себя внимание выход с первых минут на поле Буяльского и Беседина.

"Динамо" (старт): Нещерет – Кравченко, Боль, Беловар, Дубинчак – Яцик, Шепелев, Буяльский (к), Цитаишвили, Антюх – Беседин.

Запасные: Бойко, Овчаренко, Бурда, Малыш, Ванат, Царенко, Андриевский, Гармаш, Н. Волошин, Тимчик, В. Волошин, Дячук.