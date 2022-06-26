Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цитаишвили, Буяльский и Беседин в старте Динамо на первый спарринг лета
Киевляне играют со швейцарским "Ивердоном"
Фото: ФК Динамо Киев
Мирча Луческу назвал состав, который выйден а поле с первых минут на контрольный матч против "Ивердона". Стоит отметить, что в заявке у "динамовцев" пока только один легионер - Георгий Цитаишвили. Также нет игроков национальной сборной Украины. Обращает на себя внимание выход с первых минут на поле Буяльского и Беседина.
"Динамо" (старт): Нещерет – Кравченко, Боль, Беловар, Дубинчак – Яцик, Шепелев, Буяльский (к), Цитаишвили, Антюх – Беседин.
Запасные: Бойко, Овчаренко, Бурда, Малыш, Ванат, Царенко, Андриевский, Гармаш, Н. Волошин, Тимчик, В. Волошин, Дячук.
Матч "Динамо" - "Ивердон" начнётся в 17:00. Следить за игрой вы можете в
Популярное сейчас
- Ольга Харлан эмоционально отреагировала на бомбардировки Киева. Фото
- Реал может осуществить трансфер ключевого игрока Ливерпуля
- Буданов: С августа следует ожидать видимых результатов военной активности Украины
- Динамо назвало дату и место проведения матча Лиги чемпионов с Фенербахче
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО