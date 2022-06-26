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Цитаишвили, Буяльский и Беседин в старте Динамо на первый спарринг лета

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне играют со швейцарским "Ивердоном"

Цитаишвили, Буяльский и Беседин в старте Динамо на первый спарринг лета

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Мирча Луческу назвал состав, который выйден а поле с первых минут на контрольный матч против "Ивердона". Стоит отметить, что в заявке у "динамовцев" пока только один легионер - Георгий Цитаишвили. Также нет игроков национальной сборной Украины. Обращает на себя внимание выход с первых минут на поле Буяльского и Беседина.

"Динамо" (старт): Нещерет – Кравченко, Боль, Беловар, Дубинчак – Яцик, Шепелев, Буяльский (к), Цитаишвили, Антюх – Беседин.
Запасные: Бойко, Овчаренко, Бурда, Малыш, Ванат, Царенко, Андриевский, Гармаш, Н. Волошин, Тимчик, В. Волошин, Дячук.

Матч "Динамо" - "Ивердон" начнётся в 17:00. Следить за игрой вы можете в текстовой и видео трансляциях на UA-Футбол.

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В статье: Динамо (Киев) Ивердон
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