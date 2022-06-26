Динамо - Ивердон 1:1. Киевляне начали летний сбор с ничьей

Киевское Динамо провело свой первый спарринг на летнем учебно-тренировочном сборе в Швейцарии. Соперником киевлян был местный Ивердон, который сейчас прозябает во втором по рангу дивизионе.

Луческу выставил на игру довольно экспериментальный состав, отрядив в основу в основном молодежь и естественно, без легионеров (кроме условного грузина Цитаишвили).

Сама игра не сказать что была моторной и очень уж интересной. В первом тайме Динамо владело некотором преимуществом, но вот подходы к воротам были довольно редкими. В итоге, игру в одном из эпизодов взял на себя Яцык – сместился с фланга и дал в дальний угол. Получилось и точно и красиво – 1:0.

Ближе к перерыву уже хозяева создали пару интересных подходов, но ничего из них не выжали.

Во втором тайме у киевлян вышел фактически новый состав, хотя на игре это особо не сказалось. Поначалу активничал Гармаш, пару раз обострял, но затем растворился.

Ивердон пару неплохих моментов создал, и даже раз мяч попал в перекладину, и в итоге, все-таки отыгрался – Байера отличным разрезным пасом вывели один на один, и он дал точно в угол.

Остаток матча Динамо вроде и пробовало поддавить, но выходило это довольно пресно.

Как итог – 1:1. Ничья в первом летнем спарринге.

Выводы? Пока никаких. Делать их по первому матчу и такому составу нельзя. Посмотрим дальше.

Ивердон – Динамо 1:1

Голы: Байер (71) - Яцык (14)

Предупреждения: Андриевский

Динамо (1 тайм): Нещерет – Кравченко, Боль, Биловар, Дубинчак – Яцык, Шепелев, Буяльский, Цитаишвили, Антюх – Беседин

Динамо (2 тайм): Бойко – Тымчик (Малыш, 83), Бурда, Боль (Дячук, 65), Вивчаренко – Андриевский, Гармаш, Буяльский (Царенко, 65), В.Волошин, Н.Волошин – Ванат