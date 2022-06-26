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Фенербахче намерены приобрести Артема Довбика до матчей против Динамо, дабы он сыграл против киевлян

Премьер-лига
(1 голосов)

Переговоры начнутся на следующей неделе

Фенербахче намерены приобрести Артема Довбика до матчей против Динамо, дабы он сыграл против киевлян

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Стамбульский "Фенербахче" ищет нового нападающего и в качестве основного варианта рассматривает страйкера "Днепра-1" Артема Довбика. Как сообщает издание fotoMac, первая встреча представителей игрока с руководством клуба пройдет на следующей неделе.

По информации издания, "Фенербахче" стремится приобрести Довбика до матчей квалификации Лиги Чемпионов против киевского "Динамо". Стамбульский клуб хочет, чтобы Артем сыграл уже в первой игре против "Киева" 20 июля.

Более того, "Фенербахче" намерен привезти игрока на сборы команды в Австрии, которые пройдут с 1 по 7 июля. Также сообщается, что сам игрок намерен принять предложение о переходе, а главный тренер клуба Жорже Жезуш согласился на покупку.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Жорже Жезуш Артем Довбик СК Днепр-1
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