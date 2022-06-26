Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фенербахче намерены приобрести Артема Довбика до матчей против Динамо, дабы он сыграл против киевлян
Переговоры начнутся на следующей неделе
Фото: Getty Images
Стамбульский "Фенербахче" ищет нового нападающего и в качестве основного варианта рассматривает страйкера "Днепра-1" Артема Довбика. Как сообщает издание fotoMac, первая встреча представителей игрока с руководством клуба пройдет на следующей неделе.
По информации издания, "Фенербахче" стремится приобрести Довбика до матчей квалификации Лиги Чемпионов против киевского "Динамо". Стамбульский клуб хочет, чтобы Артем сыграл уже в первой игре против "Киева" 20 июля.
Более того, "Фенербахче" намерен привезти игрока на сборы команды в Австрии, которые пройдут с 1 по 7 июля. Также сообщается, что сам игрок намерен принять предложение о переходе, а главный тренер клуба Жорже Жезуш согласился на покупку.
Популярное сейчас
- "Мы с 2014-го жили в войне, но делали вид, что не замечаем ничего". Экс-футболист УПЛ сейчас защищает Украину
- Ольга Харлан эмоционально отреагировала на бомбардировки Киева. Фото
- Сегодня Динамо проведет первый спарринг этим летом
- Директор УПЛ рассказал, как будут проходить матчи во время воздушной тревоги
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану