Довбик не ведет переговоры о переходе в Фенербахче - СМИ

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик не ведет переговоры по переходу в "Фенербахче". Об этом сообщает SportArena.

Ранее о желании клуба подписать украинца сообщило турецкое издание Fotomac. Также отмечалось, что "желтые канарейки" хотят оформить трансфер до матчей с "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Игры состоятся 20 и 27 июля.

В последнее время наибольший интерес к Довбику проявлял "Торино", однако сейчас переговоры на паузе. Также была информация об интересе со стороны "Ноттингем Форест".

В прошлом сезоне за "Днепр-1" Артем провел 17 матчей, в которых забил 14 голов и оформил 4 результативные передачи.