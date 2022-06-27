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Довбик не ведет переговоры о переходе в Фенербахче - СМИ

Премьер-лига
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СМИ опровергают переговоры с турецким клубом

Довбик не ведет переговоры о переходе в Фенербахче - СМИ

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик не ведет переговоры по переходу в "Фенербахче". Об этом сообщает SportArena.

Ранее о желании клуба подписать украинца сообщило турецкое издание Fotomac. Также отмечалось, что "желтые канарейки" хотят оформить трансфер до матчей с "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Игры состоятся 20 и 27 июля.

В последнее время наибольший интерес к Довбику проявлял "Торино", однако сейчас переговоры на паузе. Также была информация об интересе со стороны "Ноттингем Форест".

В прошлом сезоне за "Днепр-1" Артем провел 17 матчей, в которых забил 14 голов и оформил 4 результативные передачи.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Sport Arena

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