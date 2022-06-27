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Луческу: Люди в Киеве меня останавливали, чтобы поблагодарить за то, что я вернулся

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер рассказал о своем возвращении в столицу Украины

Луческу: Люди в Киеве меня останавливали, чтобы поблагодарить за то, что я вернулся

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему возвращался в Украину вместе с игроками, чтобы начать подготовку к сезону.

"Целью было показать, что жизнь может продолжаться даже в этих условиях. Я шел по городу, и люди останавливали меня, чтобы поблагодарить за то, что я вернулся в Киев, чтобы начать подготовку. Те, кто остался там, чувствуют себя брошенными.

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В начале труднее всего было обеспечить безопасность игроков. Чувство, которое мы больше всего испытываем, это страх для каждого. Надо было избавиться от этого страха. Единственным решением было продолжать играть в футбол.

Очень важно провести УПЛ в Украине даже если это нужно будет делать на менее опасных территориях. Чтобы показать всем, что жизнь должна продолжаться. Мы не можем остановиться. Я надеюсь, что после нашего последнего товарищеского матча (29 июля против "Эвертона" – прим.) мы сможем вернуться в Киев. Надеемся на это каждый день", – рассказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Blick

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