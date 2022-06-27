Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Люди в Киеве меня останавливали, чтобы поблагодарить за то, что я вернулся
Тренер рассказал о своем возвращении в столицу Украины
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему возвращался в Украину вместе с игроками, чтобы начать подготовку к сезону.
"Целью было показать, что жизнь может продолжаться даже в этих условиях. Я шел по городу, и люди останавливали меня, чтобы поблагодарить за то, что я вернулся в Киев, чтобы начать подготовку. Те, кто остался там, чувствуют себя брошенными.
В начале труднее всего было обеспечить безопасность игроков. Чувство, которое мы больше всего испытываем, это страх для каждого. Надо было избавиться от этого страха. Единственным решением было продолжать играть в футбол.
Очень важно провести УПЛ в Украине даже если это нужно будет делать на менее опасных территориях. Чтобы показать всем, что жизнь должна продолжаться. Мы не можем остановиться. Я надеюсь, что после нашего последнего товарищеского матча (29 июля против "Эвертона" – прим.) мы сможем вернуться в Киев. Надеемся на это каждый день", – рассказал Луческу.
Популярное сейчас
- Формально у россия произошел дефолт по внешнему долгу
- Ничья Динамо, новый клуб Бейла, цена на Левандовского. Главные новости за 26 июня
- Садио Мане выбрал номер, под которым будет играть в Баварии
- Легионер Динамо хочет воспользоваться правилами ФИФА и покинуть команду
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану