Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок Вереса: Клуб заинтересовал меня своей открытостью и искренностью
Защитник рад присоединиться к ровенскому клубу
Фото: НК Верес
Новичок "Вереса" Роман Гагун прокомментировал подписание контракта с ровенским клубом.
"Рад присоединиться к "Вересу". Слышал немало положительных отзывов об этом клубе. Прежде всего, он заинтересовал меня своей открытостью и искренностью. К тому же ровенчане заканчивают реконструкцию собственной арены, что, безусловно, является крайне важным фактором в нынешних условиях. Благодарю "Верес" за доверие, надеюсь оправдать возложенные на меня надежды тренерского штаба и руководства.
А болельщики ровенчан – одни из лучших в Украине. Помню их неистовую громкую поддержку "Вереса" на Арене Львов во время моих выступлений за "Рух". Бесспорно, при наличии таких преданных фанатов приятно играть. Поэтому с нетерпением жду начала тренировок и официальных игр", - сказал Гагун.
Популярное сейчас
- Ничья Динамо, новый клуб Бейла, цена на Левандовского. Главные новости за 26 июня
- New York Times: В Украине тайно действуют группы ЦРУ
- Арестович оценил шансы россиян выйти на кордоны Луганской и Донецкой областей
- Палкин: Футбольные агенты уничтожают нас, они пытаются украсть игроков Шахтера
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме