Новичок Вереса: Клуб заинтересовал меня своей открытостью и искренностью

Новичок "Вереса" Роман Гагун прокомментировал подписание контракта с ровенским клубом.

"Рад присоединиться к "Вересу". Слышал немало положительных отзывов об этом клубе. Прежде всего, он заинтересовал меня своей открытостью и искренностью. К тому же ровенчане заканчивают реконструкцию собственной арены, что, безусловно, является крайне важным фактором в нынешних условиях. Благодарю "Верес" за доверие, надеюсь оправдать возложенные на меня надежды тренерского штаба и руководства.

А болельщики ровенчан – одни из лучших в Украине. Помню их неистовую громкую поддержку "Вереса" на Арене Львов во время моих выступлений за "Рух". Бесспорно, при наличии таких преданных фанатов приятно играть. Поэтому с нетерпением жду начала тренировок и официальных игр", - сказал Гагун.