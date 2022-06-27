В Байере рассказали о ситуации с возможным трансфером Мудрика

Спортивный директор "Байера" Симон Рольфес прокомментировал возможный трансфер вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

"Вопрос с Мудриком остается открытым. Посмотрим, как это будет развиваться. Я не могу сказать больше", – сказал Рольфес.

Ранее сообщалось, что 21-летний украинец отказал двум итальянским грандам и выбрал "Байер". Правда, переговоры с немецким клубом проходят достаточно сложно. Предполагается, что "горняки" хотят заработать больше на продаже Мудрика.

В случае успеха футболист подпишет с клубом из Леверкузена контракт до 2027 года. Также была информация, что "Баер" усилился центрфорвардом "Айнтрахта" за 6 млн евро.