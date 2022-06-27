  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Байере рассказали о ситуации с возможным трансфером Мудрика
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Байере рассказали о ситуации с возможным трансфером Мудрика

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Переезд украинца в Германию еще возможен

В Байере рассказали о ситуации с возможным трансфером Мудрика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Байера" Симон Рольфес прокомментировал возможный трансфер вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

"Вопрос с Мудриком остается открытым. Посмотрим, как это будет развиваться. Я не могу сказать больше", – сказал Рольфес.

Ранее сообщалось, что 21-летний украинец отказал двум итальянским грандам и выбрал "Байер". Правда, переговоры с немецким клубом проходят достаточно сложно. Предполагается, что "горняки" хотят заработать больше на продаже Мудрика.

В случае успеха футболист подпишет с клубом из Леверкузена контракт до 2027 года. Также была информация, что "Баер" усилился центрфорвардом "Айнтрахта" за 6 млн евро.

Читайте такжеОдин из главных талантов Германии продлил контракт с Байером
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Байер (Леверкузен) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Transfermarkt

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде