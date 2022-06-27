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Пихаленок назвал чемпионат, который подходит ему по манере игры
А также сообщил, что не получал предложения от европейских клубов
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок рассказал, что не получал предложения о трансфере от европейских клубов.
– На данный момент я – игрок "Днепра-1", поэтому все мои мысли связаны с этой командой. Приложу все усилия, чтобы помочь "Днепру-1" решить все те задачи, которые будут поставлены перед командой. А еще постараюсь закрепиться в национальной сборной.
– А есть в твоих планах вариант уехать в Европу?
– Конечно. Я, как, наверное, любой футболист, мечтаю поиграть в Европы. Но скажу вам откровенно, за то время, что я нахожусь "Днепре-1", никаких предложений от европейских клубов мне не поступало. Все было на уровне слухов. Никакой конкретики. Пример: последняя информация о моем якобы переходе в "Дженоа". У вас на сайте я все это комментировал.
– Какой европейский чемпионат по манере игры тебе больше подходит?
– Если бы мне пришлось выбирать, в каком европейском чемпионате играть, остановился бы, пожалуй, на Испании или Италии. Помню, был период, когда я за "Милан" болел, когда там Андрей Шевченко играл.
– Скажи, а существует такой клуб, за который ты бы никогда не согласился играть?
– На сегодняшний день такого клуба нет, - отметил Пихаленок.
Напомним, что контракт Александра Пихаленка с "Днепром-1" рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.
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