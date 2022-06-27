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Еще один на выход. Чемпион Словакии арендует нападающего Динамо
Новый сезон футболист начнет не в киевском клубе
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Венесуэльский нападающий "Динамо" Эрик Рамирес новый сезон начнет в другом клубе.
23-летний футболист продолжит карьеру в Словакии. Согласно данным источника, новым клубом Рамиреса должен стать "Слован" из Братиславы. Отмечается, что венесуэлец будет играть на правах аренды.
К слову, форвард уже знаком с этой страной. Там он выступал за "Дунайскую Стреду" до переезда в Украину летом 2021 года. В составе киевского "Динамо" он забил 1 гол и оформил 1 ассист в 7 матчах.
Вторую половину прошлого сезона Эрик провел в аренде в испанском "Спортинге". За полгода в клубе из города Хихон он отыграл 12 матчей, не отличившись результативными действиями.
Добавим, что по итогам минувшего чемпионата Словакии "Слован" завоевал золотые медали и сыграет с "Динамо" Батуми в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
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