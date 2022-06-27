Еще один на выход. Чемпион Словакии арендует нападающего Динамо

Венесуэльский нападающий "Динамо" Эрик Рамирес новый сезон начнет в другом клубе.

23-летний футболист продолжит карьеру в Словакии. Согласно данным источника, новым клубом Рамиреса должен стать "Слован" из Братиславы. Отмечается, что венесуэлец будет играть на правах аренды.

К слову, форвард уже знаком с этой страной. Там он выступал за "Дунайскую Стреду" до переезда в Украину летом 2021 года. В составе киевского "Динамо" он забил 1 гол и оформил 1 ассист в 7 матчах.

Вторую половину прошлого сезона Эрик провел в аренде в испанском "Спортинге". За полгода в клубе из города Хихон он отыграл 12 матчей, не отличившись результативными действиями.

Добавим, что по итогам минувшего чемпионата Словакии "Слован" завоевал золотые медали и сыграет с "Динамо" Батуми в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов.