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Игроки Черноморца встретились с украинскими воинами
Одесский клуб поддержал ВСУ
Фото: facebook.com/fc.chernomorets
ФК "Черноморец" совместно с официальным партнером клуба Parimatch Ukraine в очередной раз посетили воинов Вооруженных сил Украины, которые проходят лечение и реабилитацию в одном из медицинских учреждений Одессы.
Как сообщает пресс-служба одеситов, футбольная делегация пришла к нашим героям не только со словами благодарности и поддержки, но и оплатила нужные для лечения бойцов медикаменты.
Генеральный директор клуба Анатолий Мисюра прокомментировал это мероприятие:
"Мы уже не первый раз посетили это медицинское учреждение, где проходят лечение наши герои, защитники Украины. Это наша моральная обязанность – поддержать воинов, причем не только на словах. Сегодня мы благодарны этим железным людям за то, что в родной Одессе относительно спокойно, что "Черноморец" может на своей базе готовиться к чемпионату".
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