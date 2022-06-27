Игроки Черноморца встретились с украинскими воинами

ФК "Черноморец" совместно с официальным партнером клуба Parimatch Ukraine в очередной раз посетили воинов Вооруженных сил Украины, которые проходят лечение и реабилитацию в одном из медицинских учреждений Одессы.

Как сообщает пресс-служба одеситов, футбольная делегация пришла к нашим героям не только со словами благодарности и поддержки, но и оплатила нужные для лечения бойцов медикаменты.

Генеральный директор клуба Анатолий Мисюра прокомментировал это мероприятие:

"Мы уже не первый раз посетили это медицинское учреждение, где проходят лечение наши герои, защитники Украины. Это наша моральная обязанность – поддержать воинов, причем не только на словах. Сегодня мы благодарны этим железным людям за то, что в родной Одессе относительно спокойно, что "Черноморец" может на своей базе готовиться к чемпионату".