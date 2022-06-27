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Источник: Дмитрий Мишнев станет игроком Зари
Лидер Мариуполя, временно приостановившего выступления на профессиональном уровне
Фото - УПЛ / Автор невідомий
"Заря" подпишет контракт с Дмитрием Мышневым, за которым следила уже несколько месяцев. Об этом сообщает издание Sport Arena со ссылкой на собственные источники.
Источник отмечает, что на переход Мишнева повлияла судьба "Мариуполя", который не выступит в следующем розыгрыше чемпионата Украины из-за уничтоженной российскими оккупантами клубной инфраструктуры. Сам город Мариуполь временно оккупирован русскими войсками.
В апреле Мишнев сыграл в пяти матчах за донецкий "Шахтер" в рамках благотворительного турне – Shakhtar Global Tour for Peace. В общей сложности за "Мариуполь" в последнем сезоне 28-летний футболист отыграл семнадцать матчей, забил два гола.
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