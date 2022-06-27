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СМИ: Тете останется в аренде во Франции - Шахтер денег не получит

Премьер-лига
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Все благодаря специальному правилу ФИФА

СМИ: Тете останется в аренде во Франции - Шахтер денег не получит

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

После начала военных действий на территории Украины, бразилец Тете покинул "Шахтер", отправившись в полугодовую аренду в "Лион". И он намерен там остаться.

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По данным UOL Esporte, вингер воспользуется новым правилом ФИФА. Он приостановит контракт с "горняками" и снова отправится в аренду в "Лион" на сезон.

Контракт Тете с "Шахтером" действует до зимы 2023-го года. Когда он вернется летом 2023-го к "горнякам", то сможет подписать предварительный контракт с любой командой. Вероятно, денег за продажу Тете украинский клуб не получит.

За "Лион" Тете успел отыграть девять матчей, забить два гола и отдать две голевые передачи.

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В статье: Лион Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
UOL Esporte

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