СМИ: Тете останется в аренде во Франции - Шахтер денег не получит

После начала военных действий на территории Украины, бразилец Тете покинул "Шахтер", отправившись в полугодовую аренду в "Лион". И он намерен там остаться.

По данным UOL Esporte, вингер воспользуется новым правилом ФИФА. Он приостановит контракт с "горняками" и снова отправится в аренду в "Лион" на сезон.

Контракт Тете с "Шахтером" действует до зимы 2023-го года. Когда он вернется летом 2023-го к "горнякам", то сможет подписать предварительный контракт с любой командой. Вероятно, денег за продажу Тете украинский клуб не получит.

За "Лион" Тете успел отыграть девять матчей, забить два гола и отдать две голевые передачи.