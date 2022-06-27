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Пихаленок: Если верить прессе, чемпионат пройдет в Украине - матчи должны проходить без зрителей

Премьер-лига
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Пихаленок: Если верить прессе, чемпионат пройдет в Украине - матчи должны проходить без зрителей

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Лидер "Днепра-1" Александр Пихаленок поделился своим мнением касательно будущего сезона УПЛ.

"Если верить прессе, чемпионат пройдет в Украине. Так или иначе, мне кажется, он будет интересным, особенно для "Днепра-1". Будет много переездов, к играм чемпионата у нас добавятся матчи в Лиге Европы. Посмотрим. Будем ждать старта турнира.

Мнения насчет формата чемпионата у клубов разные. Вот и мне тоже непросто выбрать какой-то оптимальный вариант. Одно могу точно сказать: матчи должны проходить без зрителей. Для меня, как игрока, главное – чтобы по ходу матчей не было сирен и чтобы игры не переносили. Но это уже не от нас зависит", - заявил Пихаленок.

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Напомним, что старт новой кампании намечен на конец августа.

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В статье: Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
FanDay

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