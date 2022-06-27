Пихаленок: Если верить прессе, чемпионат пройдет в Украине - матчи должны проходить без зрителей

Лидер "Днепра-1" Александр Пихаленок поделился своим мнением касательно будущего сезона УПЛ.

"Если верить прессе, чемпионат пройдет в Украине. Так или иначе, мне кажется, он будет интересным, особенно для "Днепра-1". Будет много переездов, к играм чемпионата у нас добавятся матчи в Лиге Европы. Посмотрим. Будем ждать старта турнира.

Мнения насчет формата чемпионата у клубов разные. Вот и мне тоже непросто выбрать какой-то оптимальный вариант. Одно могу точно сказать: матчи должны проходить без зрителей. Для меня, как игрока, главное – чтобы по ходу матчей не было сирен и чтобы игры не переносили. Но это уже не от нас зависит", - заявил Пихаленок.

Напомним, что старт новой кампании намечен на конец августа.