Третья аренда подряд. Легионер Динамо отправился в Саудовскую Аравию

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес отправился в очередную аренду.

Новым клубом люксембургского футболиста стала "Аль-Вахда". Если верить порталу TransferMarkt, аренда рассчитана на один сезон. После этого должен будет вернуться в "Динамо".

جيرسون رودريغيز كابتن منتخب لوكسمبورغ و لاعب دينامو كييف الأوكراني وحداوي ❤️????????@gerson7lux #الوحدة pic.twitter.com/1Xy2ifmSI8 — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) June 27, 2022

Что интересно, это уже третья подряд аренда для Жерсона. В прошлом сезоне он выступал сначала за "Труа", а после - за "Эюпспор".

Контракт Родригес с "Динамо" действителен до лета 2024-го года.