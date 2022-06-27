Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Третья аренда подряд. Легионер Динамо отправился в Саудовскую Аравию
Должен будет вернуться через год
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Вингер "Динамо" Жерсон Родригес отправился в очередную аренду.
Новым клубом люксембургского футболиста стала "Аль-Вахда". Если верить порталу TransferMarkt, аренда рассчитана на один сезон. После этого должен будет вернуться в "Динамо".
جيرسون رودريغيز كابتن منتخب لوكسمبورغ و لاعب دينامو كييف الأوكراني وحداوي ❤️????????@gerson7lux #الوحدة pic.twitter.com/1Xy2ifmSI8— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) June 27, 2022
Что интересно, это уже третья подряд аренда для Жерсона. В прошлом сезоне он выступал сначала за "Труа", а после - за "Эюпспор".
Контракт Родригес с "Динамо" действителен до лета 2024-го года.
Популярное сейчас
- Еще один на выход. Чемпион Словакии арендует нападающего Динамо
- Sky News: Зеленский хочет закончить войну до конца 2022-го года
- Первый летний новичок для Вернидуба. Кривбасс подписал чемпиона мира
- Динамо - Ивердон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси