  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Третья аренда подряд. Легионер Динамо отправился в Саудовскую Аравию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Третья аренда подряд. Легионер Динамо отправился в Саудовскую Аравию

Премьер-лига
(1 голосов)

Должен будет вернуться через год

Третья аренда подряд. Легионер Динамо отправился в Саудовскую Аравию

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес отправился в очередную аренду.

Новым клубом люксембургского футболиста стала "Аль-Вахда". Если верить порталу TransferMarkt, аренда рассчитана на один сезон. После этого должен будет вернуться в "Динамо".

Что интересно, это уже третья подряд аренда для Жерсона. В прошлом сезоне он выступал сначала за "Труа", а после - за "Эюпспор".

Контракт Родригес с "Динамо" действителен до лета 2024-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде