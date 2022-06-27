Александрия провела первый контрольный матч, разгромив последний клуб Первой лиги

"Александрия" начала подготовку к новому сезону.

У клуба начался ранее анонсированный селекционный сбор, во время которого будут просматриваться потенциальные новички. Коллектив Гуры встретился с "Кремнем" из Первой лиги.

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Если верить пресс-службе "горожан", клуб УПЛ добыл победу со счетом 3:0. Других деталей матчей нет. Исходя из фотографий, за "Александрию" сыграли Авагимян, Рыбалка, Гринь, Демченко.

Старт УПЛ намечен на конец августа.