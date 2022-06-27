Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия провела первый контрольный матч, разгромив последний клуб Первой лиги
Информация не очень много
Фото: ФК Александрия
"Александрия" начала подготовку к новому сезону.
У клуба начался ранее анонсированный селекционный сбор, во время которого будут просматриваться потенциальные новички. Коллектив Гуры встретился с "Кремнем" из Первой лиги.
Читайте такжеАлександрия проведет селекционный сбор
Если верить пресс-службе "горожан", клуб УПЛ добыл победу со счетом 3:0. Других деталей матчей нет. Исходя из фотографий, за "Александрию" сыграли Авагимян, Рыбалка, Гринь, Демченко.
Старт УПЛ намечен на конец августа.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Александрия
Популярное сейчас
- Sky News: Зеленский хочет закончить войну до конца 2022-го года
- Еще один представитель Первой лиги может не стартовать в новом сезоне
- Первый летний новичок для Вернидуба. Кривбасс подписал чемпиона мира
- Динамо - Ивердон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти