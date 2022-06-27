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Вацко: Все идет к тому, что Йовичевич возглавит Шахтер, но ни один документ еще не подписан
Комментатор призывает не торопиться
Фото: СК Днепр-1
Виктор Вацко подтверждает информация, что у донецкого "Шахтера" будет новый тренер.
По данным комментатора, наставник "Днепра-1" Игор Йовичевич действительно близок к тому, чтобы возглавить донецкий клуб. Ранее была информация, что ему предложили двухлетний контракт.
Однако, по информации Вацко, пока что сделка не подписана. Вероятность этого велика, однако комментатор призывает не торопиться.
Напомним, что в новом сезоне "Шахтер" будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов.
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