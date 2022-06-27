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Вацко: Все идет к тому, что Йовичевич возглавит Шахтер, но ни один документ еще не подписан

Премьер-лига
(1 голосов)

Комментатор призывает не торопиться

Вацко: Все идет к тому, что Йовичевич возглавит Шахтер, но ни один документ еще не подписан

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Виктор Вацко подтверждает информация, что у донецкого "Шахтера" будет новый тренер.

По данным комментатора, наставник "Днепра-1" Игор Йовичевич действительно близок к тому, чтобы возглавить донецкий клуб. Ранее была информация, что ему предложили двухлетний контракт.

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Однако, по информации Вацко, пока что сделка не подписана. Вероятность этого велика, однако комментатор призывает не торопиться.

Напомним, что в новом сезоне "Шахтер" будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов.

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В статье: Виктор Вацко Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
Вацко on air

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