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Пихаленок: Йовичевич? Он отличный тренер, отличный мотиватор

Премьер-лига
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Но не факт, что он останется в Днепре

Пихаленок: Йовичевич? Он отличный тренер, отличный мотиватор

СК "Днепр-1" / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок вспомнил прошедший сезон своей команды, в котором днепряне стали третьими. Напомним, что из-за войны чемпионат был досрочно завершен.

"Туров за пять до зимнего перерыва мы набрали хорошую форму. Команда показывала добротный футбол. Игроки полностью выполняли установку тренерского штаба. Все это привело к результату. Мы одержали серию побед. В итоге финишировали вслед за "Шахтером" и "Динамо".

Моя результативность? Я "Черноморец" дважды "обидел": в начале и в конце чемпионата. Забил "Ворскле" и "Минаю", а еще "Мариуполю" - с пенальти. Как потом оказалось, это была последняя игра чемпионата.

Красная карточка? Нецензурно выразился в адрес арбитра (Екатерины Монзуль). С того момента прошло много времени. Думаю, все было по делу. Я понес справедливое наказание. Был дисквалифицирован на две игры и заплатил штраф, который на меня наложил клуб.

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Йовичевич - отличный тактик. Под каждого соперника выбирает свои решения – схемы, модели. Плюс Йовичевич – отличный мотиватор. Футбол – дело общее, но от тренера в "Днепре-1" зависит очень многое. Йовичевич своей энергетикой передает нам настрой на игру. Мы выходим на поле и полностью отдаем все, что имеем на данный момент в своем арсенале", - заявил Пихаленок.

Напомним, что по заявлениям многих журналистов, в новом сезоне Игор Йовичевич возглавит "Шахтер".

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В статье: Игор Йовичевич Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
FanDay

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