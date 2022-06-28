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Рух запросил у Шахтера более 10 млн долларов за двух футболистов
Баснословные деньги
Фото: ФК Рух
Украинский журналист Виктор Вацко раскрыл детали трансферных переговоров, которые прошли между "Шахтером" и "Рухом" по двум игрокам львовского клуба 19-летнему Марко Сапуге и 21-летнему Алексею Сычу.
"Недавно Игорь Цыганык сообщил, что "Шахтер" выходил на львовский "Рух" с намерением приобрести двух футболистов – Марка Сапугу и Алексея Сыча.
Я немного конкретизирую. Президент "Руха" Григорий Козловский разговаривал с директором по футболу "горняков" Дарио Срной. В этих разговорах он оценил Марка Сапугу в 7 млн долларов. Алексея Сыча – в 4 млн долларов", – отметил журналист.
Добавим, что портал Transfermarkt оценивает стоимость Сапуги в 200 тысяч евро, Сыча - 400 тысяч евро.
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