Рух запросил у Шахтера более 10 млн долларов за двух футболистов

Украинский журналист Виктор Вацко раскрыл детали трансферных переговоров, которые прошли между "Шахтером" и "Рухом" по двум игрокам львовского клуба 19-летнему Марко Сапуге и 21-летнему Алексею Сычу.

"Недавно Игорь Цыганык сообщил, что "Шахтер" выходил на львовский "Рух" с намерением приобрести двух футболистов – Марка Сапугу и Алексея Сыча.

Я немного конкретизирую. Президент "Руха" Григорий Козловский разговаривал с директором по футболу "горняков" Дарио Срной. В этих разговорах он оценил Марка Сапугу в 7 млн долларов. Алексея Сыча – в 4 млн долларов", – отметил журналист.