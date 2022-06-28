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Рух запросил у Шахтера более 10 млн долларов за двух футболистов

Премьер-лига
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Баснословные деньги

Рух запросил у Шахтера более 10 млн долларов за двух футболистов

Фото: ФК Рух

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Украинский журналист Виктор Вацко раскрыл детали трансферных переговоров, которые прошли между "Шахтером" и "Рухом" по двум игрокам львовского клуба 19-летнему Марко Сапуге и 21-летнему Алексею Сычу.

"Недавно Игорь Цыганык сообщил, что "Шахтер" выходил на львовский "Рух" с намерением приобрести двух футболистов – Марка Сапугу и Алексея Сыча.

Я немного конкретизирую. Президент "Руха" Григорий Козловский разговаривал с директором по футболу "горняков" Дарио Срной. В этих разговорах он оценил Марка Сапугу в 7 млн долларов. Алексея Сыча – в 4 млн долларов", – отметил журналист.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает стоимость Сапуги в 200 тысяч евро, Сыча - 400 тысяч евро.

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В статье: Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Алексей Сыч Марко Сапуга
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Источник:
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
28.06.2022 в 09:08
Ні я все розумію нагрітись на шахті діло святе але ж можна якось реальніше дивитись на речі.... Я думаю 5 лям за двох це був би локальний успіх.
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