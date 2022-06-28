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Заря официально попрощалась со Скрипником и его тренерским штабом

Премьер-лига
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Теперь ожидаем назначения иностранного специалиста

Заря официально попрощалась со Скрипником и его тренерским штабом

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Луганская "Заря" поблагодарила Виктора Скрипника и тренерский штаб за проделанную работу в команде за последние три года.

Скрипник и его штаб в составе Веселина Атанасова, Сергея Попова, Григория Ярмаша, Андрея Никитина и Артема Чернышова покидают луганский клуб.

Виктор Анатольевич пришел к "черно-белым" летом 2019-го года. За время пребывания в "Заре" ему удалось два раза сделать луганчан бронзовыми призерами чемпионата. Кроме того, в активе специалиста выход в финал Кубка Украины и наибольшее количество очков в групповой стадии еврокубков.

По информации СМИ, новым главным тренером луганчан будет назначен голландец Патрик ван Леувен. Напомним, что в сезоне-2022/23 Виктор Скрипник возглавит полтавскую "Ворсклу". 1 июля наставник приступит к исполнению обязанностей в новом клубе.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
ФК Заря Луганск

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