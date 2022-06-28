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Стал известен первый спарринг-партнер Шахтера на предсезонном сборе
Нидерландский клуб
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" определился с первым спарринг-партнером во время подготовки к старту сезона-2022/23.
"Горняки" проведут товарищеский матч с "Утрехтом", сообщает пресс-служба нидерландского клуба. Контрольный поединок состоится 30 июля и пройдет в Нидерландах на стадионе "Гальгенвард". По местному времени игра начнется в 16:30, киевскому - в 17:30.
В то же время отмечается, что встреча будет нести благотворительный характер в поддержку Украины. Правда, пока не уточняется, на что именно будут направленны вырученные от продажи билетов средства.
По итогам минувшего сезона "Утрехт" финишировал на 7-й позиции, набрав 47 очков в 34 матчах.
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