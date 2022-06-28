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Официально. Заря объявила о назначении нового главного тренера

Премьер-лига
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Иностранный специалист

Официально. Заря объявила о назначении нового главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Луганская "Заря" объявила о назначении Патрика ван Леувена новым главным тренером команды. 52-летний нидералндский специалист подписал трехлетний контракт с луганчанами.

Патрик ван Леувен хорошо знаком украинским болельщикам по работе в структуре "Шахтера" с 2006 по 2013 годы. Также он работал в академии "Фейеноорда", был спортивным директором "Кайрата", после чего возглавил департамент молодежи в "Маккаби" (Тель-Авив), а позже стал главным тренером команды. Вместе с ней он выиграл Кубок и Суперкубок Израиля.

В сезоне 2020/2021 благодаря его работе "Маккаби" занял 2 место в Премьер-лиге.

Напомним, По итогам досрочно завершенного сезона УПЛ "Заря" заняла четвертую строчку и будет представлять Украину в Лиге конференций.

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В статье: Заря (Луганск) Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК Заря Луганск

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