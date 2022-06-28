Официально. Заря объявила о назначении нового главного тренера

Луганская "Заря" объявила о назначении Патрика ван Леувена новым главным тренером команды. 52-летний нидералндский специалист подписал трехлетний контракт с луганчанами.

Патрик ван Леувен хорошо знаком украинским болельщикам по работе в структуре "Шахтера" с 2006 по 2013 годы. Также он работал в академии "Фейеноорда", был спортивным директором "Кайрата", после чего возглавил департамент молодежи в "Маккаби" (Тель-Авив), а позже стал главным тренером команды. Вместе с ней он выиграл Кубок и Суперкубок Израиля.

В сезоне 2020/2021 благодаря его работе "Маккаби" занял 2 место в Премьер-лиге.

Напомним, По итогам досрочно завершенного сезона УПЛ "Заря" заняла четвертую строчку и будет представлять Украину в Лиге конференций.