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Заря начинает подготовку к новому сезону: клуб проведет сборы в Польше

Премьер-лига
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Луганчане предпочли соседнюю страну

Заря начинает подготовку к новому сезону: клуб проведет сборы в Польше

Фото: ФК Заря Луганск

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Сегодня, 28 июня луганская "Заря" собралась во Львове и уже завтра отправится на учебно-тренировочные сборы.

В этом году "черно-белые" летние сборы проведут в Польше, в пригороде Варшавы, где сыграют определенное количество спаррингов. Имена соперников станет известно чуть позже.

В этом сезоне "Заря" свой путь в Лиге Конференций начнет с третьего раунда. Жеребьевка этой стадии пройдет 18 июля, а матчи пройдут 4 и 11 августа.

Напомним, сегодня официально стало известно о том, что нидерландский специалист возглавил луганский клуб.

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Фото: ФК Заря

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Источник:
ФК Заря Луганск

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