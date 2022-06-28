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Заря начинает подготовку к новому сезону: клуб проведет сборы в Польше
Луганчане предпочли соседнюю страну
Фото: ФК Заря Луганск
Сегодня, 28 июня луганская "Заря" собралась во Львове и уже завтра отправится на учебно-тренировочные сборы.
В этом году "черно-белые" летние сборы проведут в Польше, в пригороде Варшавы, где сыграют определенное количество спаррингов. Имена соперников станет известно чуть позже.
В этом сезоне "Заря" свой путь в Лиге Конференций начнет с третьего раунда. Жеребьевка этой стадии пройдет 18 июля, а матчи пройдут 4 и 11 августа.
Напомним, сегодня официально стало известно о том, что нидерландский специалист возглавил луганский клуб.
Фото: ФК Заря
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