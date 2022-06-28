Тренер Колоса: Прилететь может куда угодно, нужно быть смелыми

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк заявил, что футбол в Украине во время войны принесет пользу болельщикам.

"Основная цель - показать то, что мы можем играть дома. Также людей нужно переключить, чтобы они заходили и на футбольные сайты, а не только на новостные, которые связаны с войной. Если футболисты смогут своей игрой отвлечь людей, то это дорогого стоит. Я считаю, что футбол поможет отвлечься, но не забывать о войне ни в коем случае.

Сейчас время, когда мы все должны быть смелыми. Невозможно бояться все время. Когда страшно, то нужно вспомнить людей на передовой или людей, которые проходят службу и знают, что попадут на "передок". Поэтому мы также должны демонстрировать смелость и играть в футбол.

Прилететь может куда угодно - и в парк, и в набережную. Нужно быть смелыми", - подытожил Вишняк.

Напомним, базовая дата старта нового чемпионата Украинской Премьер-лиги – 20 августа.