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Тренер Колоса: Прилететь может куда угодно, нужно быть смелыми

Премьер-лига
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Ярослав Вишняк считает, что футбол поможет людям немного отвлечься от войны

Тренер Колоса: Прилететь может куда угодно, нужно быть смелыми

Фото: ФК Колос

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк заявил, что футбол в Украине во время войны принесет пользу болельщикам.

"Основная цель - показать то, что мы можем играть дома. Также людей нужно переключить, чтобы они заходили и на футбольные сайты, а не только на новостные, которые связаны с войной. Если футболисты смогут своей игрой отвлечь людей, то это дорогого стоит. Я считаю, что футбол поможет отвлечься, но не забывать о войне ни в коем случае.

Сейчас время, когда мы все должны быть смелыми. Невозможно бояться все время. Когда страшно, то нужно вспомнить людей на передовой или людей, которые проходят службу и знают, что попадут на "передок". Поэтому мы также должны демонстрировать смелость и играть в футбол.

Прилететь может куда угодно - и в парк, и в набережную. Нужно быть смелыми", - подытожил Вишняк.

Напомним, базовая дата старта нового чемпионата Украинской Премьер-лиги – 20 августа.

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В статье: Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
ТК Футбол

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