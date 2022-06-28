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СМИ назвали причину, по которой Лион не договорился с Шахтером по Тете
Слишком большая сумма
Стало известно, почему "Лион" не договорился о выкупе контракта вингера "Шахтера" Тете.
По данным французских СМИ, "ткачи" отказались вести переговоры о выкупе бразильца после того, как "Шахтер" потребовал за своего футболиста более 25 миллионов евро.
В "Лионе" эту сумму посчитали слишком завышенной и теперь будут пытаться воспользоваться правками ФИФА и договориться с вингером. Т.е, французский клуб хочет, чтобы он приостановил срок действия контракта с "горняками" и следующий сезон отыграл во Франции
За "Лион" Тете успел отыграть девять матчей, забить два гола и отдать две голевые передачи. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 22 млн евро.
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