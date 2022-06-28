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СМИ назвали причину, по которой Лион не договорился с Шахтером по Тете

Премьер-лига
(1 голосов)

Слишком большая сумма

СМИ назвали причину, по которой Лион не договорился с Шахтером по Тете

Новина українською

Стало известно, почему "Лион" не договорился о выкупе контракта вингера "Шахтера" Тете.

По данным французских СМИ, "ткачи" отказались вести переговоры о выкупе бразильца после того, как "Шахтер" потребовал за своего футболиста более 25 миллионов евро.

В "Лионе" эту сумму посчитали слишком завышенной и теперь будут пытаться воспользоваться правками ФИФА и договориться с вингером. Т.е, французский клуб хочет, чтобы он приостановил срок действия контракта с "горняками" и следующий сезон отыграл во Франции

За "Лион" Тете успел отыграть девять матчей, забить два гола и отдать две голевые передачи. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 22 млн евро.

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В статье: Лион Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
Foot sur 7

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Комментарии (1)
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хутин пуйло 88 (Десь там)
28.06.2022 в 15:58
Дуже неочікувано (ні).
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