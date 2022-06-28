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"Это страна, которая имеет свою историю и характер". Селезнев - о переходе на украинский язык
Поначалу над форвардом немного подшучивали
Фото: ФК Минай
Форвард "Миная" Евгений Селезнев рассказал, почему решил перейти на украинский язык.
"Изменился ли я за последние полгода? Это мне не решать. Я такой, какой я есть. Я никогда не хочу говорить, хороший человек или не очень хороший. Я не хочу меняться, потому что в этом нет смысла. Не надо примерять другое лицо.
- Ты начал регулярно общаться на украинском.
- Но сначала надо мной очень подшучивали.
- Вчера ты употребил слово "фосо". Объясни, что это значит.
- Мне потом сказали, что его стали чаще слышно. Это легкий мат. Значение – "хорошо".
- Не боишься, когда приедешь в Киев, тебя уже не все будут понимать?
- Я за это не переживаю.
- Почему ты считаешь, что сейчас важно общаться на украинском?
- Потому что это страна, которая имеет свою историю, имеет свой характер, имеет дух и культуру, которую не имеют другие страны. Эта страна отличается от других стран. Это Украина", - заявил Селезнев.
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