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"Это страна, которая имеет свою историю и характер". Селезнев - о переходе на украинский язык

Премьер-лига
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(1 голосов)

Поначалу над форвардом немного подшучивали

"Это страна, которая имеет свою историю и характер". Селезнев - о переходе на украинский язык

Фото: ФК Минай

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Миная" Евгений Селезнев рассказал, почему решил перейти на украинский язык.

"Изменился ли я за последние полгода? Это мне не решать. Я такой, какой я есть. Я никогда не хочу говорить, хороший человек или не очень хороший. Я не хочу меняться, потому что в этом нет смысла. Не надо примерять другое лицо.

- Ты начал регулярно общаться на украинском.
- Но сначала надо мной очень подшучивали.

- Вчера ты употребил слово "фосо". Объясни, что это значит.
- Мне потом сказали, что его стали чаще слышно. Это легкий мат. Значение – "хорошо".

- Не боишься, когда приедешь в Киев, тебя уже не все будут понимать?
- Я за это не переживаю.

- Почему ты считаешь, что сейчас важно общаться на украинском?
- Потому что это страна, которая имеет свою историю, имеет свой характер, имеет дух и культуру, которую не имеют другие страны. Эта страна отличается от других стран. Это Украина", - заявил Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.06.2022 в 16:57
Де твій патріотизм був до війни?...
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