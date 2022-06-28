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Ассистент Йовичевича: Соглашение с Днепром-1 действует до конца этого месяца
Пока нет никакой конкретики
Фото: СК Днепр-1
Ассистент Игоря Йовичевича в "Днепре-1" Юрий Беньо дал свой комментарий касательно последних новостей. Напомним, что хорватского тренера сватают в "Шахтер".
"- Юрий Владимирович, в интернете гуляют разные слухи о будущем вашего тренерского штаба. Вы еще работаете в Днепре-1?
- Пока работаю.
- Когда истекает срок действия вашего контракта?
- Соглашение действует до конца этого месяца.
- И что потом?
- Пока ничего непонятно. Мы сами в ожидании какого-то решения по этой ситуации.
- Насколько реальны слухи о том, что Йовичевич в ближайшее время может возглавить Шахтер?
- Сейчас не готов комментировать эту информацию.
- Руководство клуба поддерживает с вами связь?
- Да, мы общаемся.
- Есть хоть какая-то конкретика?
- Ничего не могу сказать по этому поводу. Сами понимаете, что ситуация пикантная", - заявил Беньо.
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