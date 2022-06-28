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Ассистент Йовичевича: Соглашение с Днепром-1 действует до конца этого месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока нет никакой конкретики

Ассистент Йовичевича: Соглашение с Днепром-1 действует до конца этого месяца

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Ассистент Игоря Йовичевича в "Днепре-1" Юрий Беньо дал свой комментарий касательно последних новостей. Напомним, что хорватского тренера сватают в "Шахтер".

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"- Юрий Владимирович, в интернете гуляют разные слухи о будущем вашего тренерского штаба. Вы еще работаете в Днепре-1?
- Пока работаю.

- Когда истекает срок действия вашего контракта?
- Соглашение действует до конца этого месяца.

- И что потом?
- Пока ничего непонятно. Мы сами в ожидании какого-то решения по этой ситуации.

- Насколько реальны слухи о том, что Йовичевич в ближайшее время может возглавить Шахтер?
- Сейчас не готов комментировать эту информацию.

- Руководство клуба поддерживает с вами связь?
- Да, мы общаемся.

- Есть хоть какая-то конкретика?
- Ничего не могу сказать по этому поводу. Сами понимаете, что ситуация пикантная", - заявил Беньо.

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В статье: Игор Йовичевич Юрий Беньо Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
FanDay

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
28.06.2022 в 18:46
Ну і толку від цієї новини? Першого липня все поясниться.
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