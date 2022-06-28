Ассистент Йовичевича: Соглашение с Днепром-1 действует до конца этого месяца

Ассистент Игоря Йовичевича в "Днепре-1" Юрий Беньо дал свой комментарий касательно последних новостей. Напомним, что хорватского тренера сватают в "Шахтер".

"- Юрий Владимирович, в интернете гуляют разные слухи о будущем вашего тренерского штаба. Вы еще работаете в Днепре-1?

- Пока работаю.

- Когда истекает срок действия вашего контракта?

- Соглашение действует до конца этого месяца.

- И что потом?

- Пока ничего непонятно. Мы сами в ожидании какого-то решения по этой ситуации.

- Насколько реальны слухи о том, что Йовичевич в ближайшее время может возглавить Шахтер?

- Сейчас не готов комментировать эту информацию.

- Руководство клуба поддерживает с вами связь?

- Да, мы общаемся.

- Есть хоть какая-то конкретика?

- Ничего не могу сказать по этому поводу. Сами понимаете, что ситуация пикантная", - заявил Беньо.