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Селезнев: Есть немного лишних килограммов, но это для меня не вопрос
Дело поправимое
Фото: ФК Минай
Форвард "Миная" Евгений Селезнев рассказал о своей физической форме.
"Есть немного лишних килограммов. Я думаю, 3-4, но это для меня не вопрос. Сколько тренировок не было? Четыре месяца фактически ничего не делали. Я уже неделю работаю и скинул 4 килограмма. Это для меня не вопрос, потому что сейчас уже пошло по три тренировки. Я с характером. Если есть стимул, если будет чемпионат – это для меня не вопрос. Я буду тренироваться и делать все, что могу.
Еще 2.5-3 килограмма – максимум. Это не проблема, но я сейчас пытаюсь превратить жир в мышцы", - заявил Селезнев.
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Напомним, что старт нового сезона УПЛ намечен на конец августа.
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