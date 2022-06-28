Селезнев: Есть немного лишних килограммов, но это для меня не вопрос

Форвард "Миная" Евгений Селезнев рассказал о своей физической форме.

"Есть немного лишних килограммов. Я думаю, 3-4, но это для меня не вопрос. Сколько тренировок не было? Четыре месяца фактически ничего не делали. Я уже неделю работаю и скинул 4 килограмма. Это для меня не вопрос, потому что сейчас уже пошло по три тренировки. Я с характером. Если есть стимул, если будет чемпионат – это для меня не вопрос. Я буду тренироваться и делать все, что могу.

Еще 2.5-3 килограмма – максимум. Это не проблема, но я сейчас пытаюсь превратить жир в мышцы", - заявил Селезнев.

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Напомним, что старт нового сезона УПЛ намечен на конец августа.