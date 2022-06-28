Играла основа и не только. Ворскла обыграла Полтаву в спарринге

Полтавская "Ворскла" сыграла против "Полтавы" в контрольной игре. Об этом передает сайт полтавчан.

Единственный гол в матче забил Артем Кулаковский, реализовавший пенальти, который он заработал. "Ворскла" минимально победила.

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"Зелено-белые" не публикуют состав, однако на фотографиях видно, что играло немало основных исполнителей - Пердута, Ризнык, Яворский, Пердута, Степанюк. Также на поле было немало молодежи.