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Играла основа и не только. Ворскла обыграла Полтаву в спарринге
Забили один гол на двоих
Фото: ФК Ворскла
Полтавская "Ворскла" сыграла против "Полтавы" в контрольной игре. Об этом передает сайт полтавчан.
Единственный гол в матче забил Артем Кулаковский, реализовавший пенальти, который он заработал. "Ворскла" минимально победила.
"Зелено-белые" не публикуют состав, однако на фотографиях видно, что играло немало основных исполнителей - Пердута, Ризнык, Яворский, Пердута, Степанюк. Также на поле было немало молодежи.
Напомним, что с нового сезона "Ворсклу" будет
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