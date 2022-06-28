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Играла основа и не только. Ворскла обыграла Полтаву в спарринге

Премьер-лига
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Забили один гол на двоих

Играла основа и не только. Ворскла обыграла Полтаву в спарринге

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
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Полтавская "Ворскла" сыграла против "Полтавы" в контрольной игре. Об этом передает сайт полтавчан.

Единственный гол в матче забил Артем Кулаковский, реализовавший пенальти, который он заработал. "Ворскла" минимально победила.

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"Зелено-белые" не публикуют состав, однако на фотографиях видно, что играло немало основных исполнителей - Пердута, Ризнык, Яворский, Пердута, Степанюк. Также на поле было немало молодежи.

Напомним, что с нового сезона "Ворсклу" будет тренировать Виктор Скрипник.

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Полтава
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Источник:
ФК Ворскла

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