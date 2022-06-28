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СМИ: Ассистент Реброва в Аль-Айне - кандидат на пост тренера Днепра-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Неожиданный выбор

СМИ: Ассистент Реброва в Аль-Айне - кандидат на пост тренера Днепра-1

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
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Вероятность ухода Игоря Йовичевича из "Днепра-1" продолжает расти, а потому днепряне ищу потенциальных преемников хорвата.

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По данным ТаТоТаке, одним из претендентов на эту должность считается испанец Унаи Мельгоса. Сейчас он работает ассистентом Сергея Реброва в "Аль-Айне".

Данную кандидатуру лоббирует спортивный директор днепрян Глеб Платов. Он знаком со способностями Унаи, поскольку ранее пересекался с ним в "Динамо".

Мельгоса ранее была ассистентом Реброва в "Ференцвароше", а также возглавлял молодежную команду киевского "Динамо".

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В статье: Унаи Мельгоса СК Днепр-1
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Источник:
FC Dnipro

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