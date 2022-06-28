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СМИ: Ассистент Реброва в Аль-Айне - кандидат на пост тренера Днепра-1
Неожиданный выбор
Фото: ФК Динамо
Вероятность ухода Игоря Йовичевича из "Днепра-1" продолжает расти, а потому днепряне ищу потенциальных преемников хорвата.
По данным ТаТоТаке, одним из претендентов на эту должность считается испанец Унаи Мельгоса. Сейчас он работает ассистентом Сергея Реброва в "Аль-Айне".
Данную кандидатуру лоббирует спортивный директор днепрян Глеб Платов. Он знаком со способностями Унаи, поскольку ранее пересекался с ним в "Динамо".
Мельгоса ранее была ассистентом Реброва в "Ференцвароше", а также возглавлял молодежную команду киевского "Динамо".
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